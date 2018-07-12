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12 июля Четверг

Уфа   °

В УГНТУ вручили дипломы иностранным студентам

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 12 июля, состоялось торжественное вручение дипломов иностранным студентам — выпускникам Уфимского государственного нефтяного технического университета. В 2018 году выпуск иностранных специалистов составил 220 человек из 23 стран. Из них 144 бакалавра, семь специалистов, 65 магистров и четыре аспиранта.

Как и в прежние годы, наибольшее количество иностранных выпускников – это представители Казахстана, в 2018 году их ровно 100. На втором месте — Китай, на третьем — Таджикистан (29 и 18 выпускников соответственно). Среди «редких» стран — Колумбия, Гана, Мозамбик, Камбоджа, Армения, Киргизия, Туркменистан.

Будущих специалистов поздравил проректор по учебно-методической работе О.А. Баулин. «Своим присутствием в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета вы повышаете рейтинг, имидж нашего вуза, — сказал он. — Я уверен, что у себя дома, на родине, вы найдете достойное место и сделаете себе хорошую карьеру, как специалисты-нефтяники».

От лица всех иностранных студентов магистр Гама Николау поблагодарил сотрудников управления международного сотрудничества и преподавательский состав УГНТУ. Он подчеркнул, что Уфимский нефтяной дал им не только образование, но и годы насыщенной, интересной студенческой жизни.

В этом году Нгуен Конг Кхак, гражданин Социалистической Республики Вьетнам, стал 1500-м выпускником-иностранцем Уфимского нефтяного университета.

Торжественное вручение с поздравительной речью завершил начальник управления международного сотрудничества Н.Т. Чанышев и выразил надежду, что выпускники УГНТУ, где бы они ни находились, всегда поддержат «своих».

Всего с 1990 по 2018 гг. дипломы УГНТУ получили 1652 иностранных выпускников из 60 стран мира.

Теги: УГНТУ, выпускники
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