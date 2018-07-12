Что такое Курултай? Топ-5 законов за пять лет

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии началась кампания по выборам депутатов законодательного собрания. В сентябре жители республики смогут сделать свой выбор и обновить депутатский корпус Госсобрания Башкортостана. О том, чем занимается Курултай и как он может изменить жизнь людей в лучшую сторону — в специальном материале агентства «Башинформ».

Мы подобрали для наших читателей наиболее резонансные законы, принятые парламентом Башкирии пятого созыва. Вы сможете увидеть народных избранников в не совсем привычном ракурсе.

Самые скрупулёзные читатели смогут проверить — исполнили ли народные избранники их наказы.