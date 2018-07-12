Фото: личный архив Расили Ахмадуллиной В Башкирии маму двоих детей с диагнозом «рак» выписали из больницы, она начала есть, но ей вновь нужна помощь Фото: личный архив Расили Ахмадуллиной

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии маму двоих детей с диагнозом «рак», о которой агентство «Башинформ» писало ранее, выписали из больницы. Но, как сообщили близкие женщины, ей по-прежнему нужна помощь в сборе средств на лечение.

«Расилю выписали из больницы, сейчас она дома. Так как некоторые проблемы с пищеварением еще есть, врачи поставили трубку в желудок, благодаря чему она поправилась почти на 2 кг, — написала в редакцию агентства ее родственница. — После того, как вышла статья о Расиле, информация быстро распространилась в интернете, и на ее счет стали поступать деньги. Мы хотим выразить всем неравнодушным и отзывчивым людям благодарность. Огромное спасибо! Расиле неудобно, она сама никогда не попросит о помощи, поэтому мы вновь обращаемся ко всем, кто небезразличен к ее проблеме и судьбе, оказать помощь в сборе средств на лечение».

По словам близких, Расиля планирует поехать на прием в Уфимский центр позитронно-эмиссионной томографии и радиохирургии, где хочет пройти лечение на роботизированной радиохирургической установке «Кибернож», способной проводить эффективную лучевую терапию раковых тканей.

В 2016 году после рождения второго ребенка жительнице Нуримановского района Расиле Ахмадуллиной поставили диагноз: «рак шейки матки, 3 стадия». После этого она прошла лечение в Республиканском онкологическом диспансере, и болезнь отступила. Через некоторое время женщина простудилась, в итоге ОРВИ вновь спровоцировала болезнь.

В семье двое маленьких детей, поэтому эта хрупкая мужественная женщина и ее семья не сдаются. Карта Сбербанка 4276806036198090 (привязана к номеру 8-965-645-81-79) на имя Расиля Талгатовна.