Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.09 ↓

EUR 72.84 ↑

12 июля Четверг

Уфа   °

22 октября может стать Днем российского футбола

ОБЩЕСТВО
Фото: открытые источники

22 октября может стать Днем российского футбола Фото: открытые источники

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 22 октября Днем российского футбола. Как заявил сегодня на пленарном заседании член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик, соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

«Мы выступаем за новую памятную дату — День российского футбола, и предлагаем ее сделать 22 октября в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина. Он единственный из (отечественных) вратарей был удостоен «Золотого мяча». Это футболист, который первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль. Соответствующую законодательную инициативу наша фракция вносит сегодня в Государственную Думу», — заявил парламентарий.

По словам Дмитрия Белика, благодаря Чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран увидели, что такое Россия. Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальные люди, нормальная цивилизованная страна и прекрасная инфраструктура, добавил он.

Парламентарий также отметил влияние проходящего в стране Чемпионата мира по футболу на детей и подростков.

«Достижения нашей команды оторвали наших детей, наших подростков от экранов смартфонов, экранов компьютеров, и после первых удачных матчей ребята надели футболки с фамилиями наших игроков — Акинфеева, Дзагоева, Дзюбы, Головина и других. А футболки с фамилиями Месси, Роналду, Салаха остались пылиться в шкафах. Потому что это наш российский Чемпионат мира, и мы это доказали», — подчеркнул он.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что, «отдавая дань памяти, благодарности и огромного уважения прошлому, предлагаемый законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры».

Теги: Единая Россия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Калининском районе Уфы объявлен карантин по бешенству
На территории Калининского района Уфы, ограниченной улицей Рифата Исламова до реки Уфа, от Мелеузовской до озера Брызгалово введен карантин по бешенству
В Уфе нашелся пропавший без вести пожилой мужчина
В Уфе нашелся пропавший без вести 79-летний Геннадий Коннов. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» ночью 12 июля сообщили, что пенсионер найден живым. Воло
Неделя в Башкирии закончится дождями с грозами и градом
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане до конца текущей недели будут идти кратковременные дожди, сопровождаемые грозами и локально градом. В четверг,
В Уфе определена единая площадка для обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам
В столице Башкирии определена единая площадка для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама - перед торговым центром «Караван»
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть