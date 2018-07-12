Фото: Олег Яровиков Приемная кампания-2018: что выбирают абитуриенты Башкирии и где самый большой конкурс Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В вузах Башкирии в самом разгаре приемная кампания. В коридорах высших учебных заведений наблюдается активность абитуриентов и их родителей. Поток заявлений с каждым днем увеличивается. Агентство «Башинформ» выяснило, куда поступают вчерашние школьники и где самый большой конкурс.

Башкирский государственный университет

В БашГУ на сегодняшний день подано более 14,3 тысячи заявлений, в том числе на бюджетные места порядка 10 тысяч, остальные — на коммерческие. Пока конкурс на бесплатное обучение составляет 11,7.

Предпочтения будущих студентов таковы: биологический факультет (программа подготовки «биотехнологии» — 15 человек на место, биология — 9); географический факультет — 15 человек на место; инженерный факультет (профиль «технологические машины и оборудование — 14,6). В институте истории и государственного управления — 20 человек на место. Традиционно много заявлений на направление «юриспруденция»: на 14 бюджетных мест пока подано 30 заявлений. В институте экономике высокий конкурс на программу «экономика»: 450 заявлений на 10 бюджетных мест. На факультет математики и информационных технологий: профиль «прикладная информатика» — 17 человек на место (25 бюджетных мест); «прикладная математика и информатика» — 20. Физико-технический институт: направление «технология геологической разведки» — конкурс 13 человек на место, здесь 16 бюджетных мест; «радиофизика» — 10 человек на место; «инфокоммуникационные технологии и системы связи» — 12 человек на место.

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы

Самый большой конкурс в 2018 году на художественно-графическом факультете (ХГФ): направление — дизайн, профили «дизайн среды, графический дизайн» — 17 человек на место; на естественно-графическом факультете (ЕГФ): направление — биология, профиль «биоэкология» — 13,7, «генетика» — 13,6; в институте филологического образования и межкультурных коммуникаций (ИФОМК): направление — лингвистика, профиль «перевод и перевоведение (английский, немецкий и французский языки)» — 13,4; в институте исторического и правового образования (ИИПО): направление — педагогическое образование, профиль «обществознание и профиль по выбору» — 12,6; педагогическое образование, профиль «история и профиль по выбору» — 10,8.

На сегодняшний день в институт исторического и правового образования принято 830 заявлений; в институт профессионального образования и информационных технологий и институт филологического образования и межкультурных коммуникаций — 778; в институт педагогики — 776; на естественно-географический факультет – 743 заявления.

Башкирский государственный медицинский университет

Самый большой конкурс на специальность «фармация»: 22,1 человек на место. Далее идут стоматология — 20 человек на место и медико-профилактическое дело — 17,5. На каждое из этих направлений выделено по 30 бюджетных мест.

На специальность «лечебное дело» на 325 бюджетных мест подано 866 заявлений, конкурс — 2,6 человека на место; «педиатрия» — на 240 бюджетных мест пока претендует 1177 человек, конкурс — 4,9 человека на место.

Башкирский государственный агарный университет

В этом году БГАУ выделено 483 основных конкурсных (бюджетных) места на бакалавриат и специалитет очной формы обучения и 196 бюджетных мест для магистрантов.

В настоящее время в приемную комиссию поступило более 4000 заявлений на программы подготовки бакалавров/специалистов. Традиционно лидируют такие направления, как «Теплоэнергетика и теплотехника» (более 400 заявлений, конкурс 11 человек на место), «Землеустройство и кадастры» (300 и 10), «Агроинженерия» (250 и 6), «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (220 и 12), «Ветеринария» (250 и 5), «Технология продукции и организация общественного питания» (200 и 7), «Строительство» (250 и 16).

На профильные сельскохозяйственные направления «Агрономия», «Зоотехния» и «Агроинженерия» в текущую приемную кампанию количество заявлений превышает прошлогодний уровень, и конкурс несколько увеличился. В среднем по вузу конкурс составляет семь человек на место. По сравнению с прошлым годом показатель подачи заявлений о согласии на зачисление выше примерно на 20%.

Что касается приема заявлений на программы подготовки магистров, то здесь в лидерах — «Агроинженерия», «Природообустройство и водопользование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Лесное дело».

В этом году возобновлен прием на направление подготовки бакалавров «Бизнес-информатика». Открыт прием на новые направления подготовки магистратуры — «Строительство», «Теплоэнергетики и теплотехника», «Землеустройство и кадастры», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Ландшафтная архитектура».

Как отметили в вузе, поступающим на внебюджетные (платные) места предлагается гибкая система снижения стоимости обучения в зависимости от результатов ЕГЭ и участия в олимпиадах вуза.

Уфимский государственный авиационный технический университет

В УГАТУ в Топ-5 популярных специальностей среди абитуриентов в этом году значатся: информатика и вычислительная техника — 8,9 человека на место; прикладная информатика — 11; информационная безопасность — 7,7; теплоэнергетика и теплотехника — 14,2; энергетическое машиностроение — 8,5.

Пока от абитуриентов подано более 11 тысяч заявлений. Общее количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в УГАТУ: 1231.

В авиационном университете первокурсники, набравшие больше 200 баллов по итогам ЕГЭ, будут получать повышенную стипендию. Чем выше балл, тем выше стипендия, пояснили в вузе.

Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова

По данным приемной комиссии, в УГИИ всего подано около 400 заявлений на различные формы, программы и условия обучения, включая подготовительное отделение. В новом учебном году вузу выделено 95 бюджетных места по программам бакалавриата, специалитета магистратуры.

У творческих абитуриентов конкурс распределился следующим образом: на первом месте — хореографическое искусство — 9,5 чел на место; на втором — режиссура театра — 7 человек на место; третью позицию занимает специальность актерское искусство (артист драматического театра и кино) — 6 человек на место; далее идут театроведение — 4,5 чел на место; вокальное исполнительство, в том числе эстрадно-джазовое пение, искусство оперного пения — 3 человека на место; дирижирование академическим хором — также три человека на место; живопись — 2,8 человека на место; музыкально-инструментальное искусство — 2,5 человека на место.

Учитывая, что институт искусств имеет свою специфику, для абитуриентов в вузе проводятся дополнительные испытания, но зачисление в УГИИ происходит в те же сроки, как и во всех остальных вузах: 29 июля, 4 и 8 августа.

Как отметили в вузах, многие студенты воспользовались своим правом и подали заявления сразу на три специальности. Поэтому где-то заявлений значительно больше. Приемная кампания продлится до 26 июля.