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12 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе спасатели вызволили застрявшую в заборе собаку

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе спасатели Управления гражданской защиты вызволили собаку, застрявшую между заборных прутьев на автостоянке по улице Российской. О несчастном животном сообщил на номер «112» охранник объекта. Спасатели при помощи гидравлического инструмента отжали прутья забора и выпустили четвероногого на свободу. Судя по ошейнику, собака — не бездомная.

Также сегодня утром помощь спасателей потребовалась уфимцу, в квартиру которого залетела летучая мышь. Сначала хозяин пытался самостоятельно избавиться от крылана и в течение трех часов безуспешно гонял мышь по квартире. Тогда он решил обратиться в Службу спасения. Сотрудники ПСО отловили мышь и выпустили ее на волю.

Теги: Управление гражданской защиты, спасатели
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