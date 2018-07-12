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12 июля Четверг

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Названа причина смерти Преосвященнейшего епископа Бирского и Белорецкого Илии

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимская епархия

Названа причина смерти Преосвященнейшего епископа Бирского и Белорецкого Илии Фото: Уфимская епархия

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стали известны причины смерти и место отпевания правящего архиерея Бирской епархии епископа Бирского и Белорецкого Илии.

«5 июля 2018 года епископ Илия, находившийся в паломнической поездке в Греции, направился к берегу моря в районе Халкидики. Через несколько часов знакомые Владыки обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски, к которым также была привлечена полиция и береговая охрана. Утром следующего дня епископ Илия был найден мертвым. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда», — сообщается на сайте Уфимской епархии.

13 июля 2018 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Бирска будет совершена Литургия и чин погребения Преосвященнейшего епископа Илии. Начало богослужения в 9 часов утра.

Теги: религия
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