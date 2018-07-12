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12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии женщины-общественницы создадут «Школу бабушек»

ОБЩЕСТВО
Фото: Общество башкирских женщин

В Башкирии женщины-общественницы создадут «Школу бабушек» Фото: Общество башкирских женщин

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На очередном заседании Совета Общества башкирских женщин Республики Башкортостан подведены итоги деятельности организации за первое полугодие 2018 года и рассмотрены планы на второе полугодие. С начала года общественницы провели несколько значительных мероприятий. Среди них — республиканский конкурс среди активных башкирских женщин «Женщина — мать нации», социально-благотворительный автопробег «Бәндәбикә» по юго-восточным районам Башкортостана, учреждена высшая награда Общества — медаль имени Рабиги Кушаевой «Мать нации». На второе полугодие запланировано подведение итогов конкурса «Йәнбикә — первая башкирская женщина», организация и проведение очередного конкурса «Башҡортостан гүзәле», участие и помощь в реализации проекта землячества молодежи Баймакского района «Батырхан и Ханһылыуы», сообщили в пресс-службе организации.

«Общество башкирских женщин планирует продолжить начатый социально-благотворительный проект «Бәндәбикә» по районам и городам республики. С целью пропаганды и развития башкирского языка и культуры, сохранения народных обычаев и традиций, ремесел, будем уделять большое внимание фольклору и диалектам башкирского языка. Нельзя допустить, чтобы местный говор населения, где проявляются этнические особенности и богатство башкирского языка, был утерян. С целью пропаганды народных песен, сказок, обычаев и игр среди подрастающего поколения будем развивать «Школу бабушек», — поделилась планами председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Теги: Общество башкирских женщин
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