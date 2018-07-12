Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.09 ↓

EUR 72.84 ↑

12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии изменят закон о господдержке кинематографии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии изменят закон о господдержке кинематографии Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Законодатели Башкирии на итоговом в пятом созыве пленарном заседании приняли в первом чтении изменения в региональный закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан».

«Предлагается уточнить, что государственная поддержка в форме частичного финансирования производства, проката и показа оказывается в отношении национальных фильмов, понятие которых определено федеральным законодательством, — прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Кроме того, предлагается признать утратившими силу полномочия органов государственной власти республики по выдаче республиканских прокатных удостоверений».

Это необходимо для согласования данного закона с федеральными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. По состоянию на данный момент федеральным законодательством не предусмотрена выдача региональных прокатных удостоверений.

Теги: Госсобрание РБ, законодательство, кинематография
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Калининском районе Уфы объявлен карантин по бешенству
На территории Калининского района Уфы, ограниченной улицей Рифата Исламова до реки Уфа, от Мелеузовской до озера Брызгалово введен карантин по бешенству
В Уфе нашелся пропавший без вести пожилой мужчина
В Уфе нашелся пропавший без вести 79-летний Геннадий Коннов. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» ночью 12 июля сообщили, что пенсионер найден живым. Воло
Неделя в Башкирии закончится дождями с грозами и градом
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане до конца текущей недели будут идти кратковременные дожди, сопровождаемые грозами и локально градом. В четверг,
В Уфе определена единая площадка для обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам
В столице Башкирии определена единая площадка для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама - перед торговым центром «Караван»
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть