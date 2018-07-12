В Башкирии изменят закон о господдержке кинематографии
В Башкирии изменят закон о господдержке кинематографии Фото: Олег Яровиков
УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Законодатели Башкирии на итоговом в пятом созыве пленарном заседании приняли в первом чтении изменения в региональный закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан».
«Предлагается уточнить, что государственная поддержка в форме частичного финансирования производства, проката и показа оказывается в отношении национальных фильмов, понятие которых определено федеральным законодательством, — прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Кроме того, предлагается признать утратившими силу полномочия органов государственной власти республики по выдаче республиканских прокатных удостоверений».
Это необходимо для согласования данного закона с федеральными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. По состоянию на данный момент федеральным законодательством не предусмотрена выдача региональных прокатных удостоверений.