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12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии обнаружили погибшего пешехода: разыскивается сбившая его машина

ОБЩЕСТВО
Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на 125-м километре оренбургской трассы был обнаружен погибший пешеход — житель Зианчуринского района. Дорожные полицейские установили, что наезд совершил, предположительно, автомобиль «Лада Гранта», двигавшийся в сторону Оренбурга. Скорее всего, ДТП произошло в темное время суток.

На месте аварии обнаружены осколки заднего правого зеркала, фрагменты заглушки противотуманной фары. Цвет машины не установлен.

«Свидетелей данного ДТП или располагающих информацией о нем просим позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (347) 235-84-02, 8 (347) 233-27-31», — обратились к гражданам в УГИБДД МВД по РБ.

Теги: ДТП, пешеход, розыск
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