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12 июля Четверг

Уфа   °

Роспотребнадзор сообщил, какие овощи в Башкирии напичканы нитратами

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Роспотребнадзор сообщил, какие овощи в Башкирии напичканы нитратами Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Специалисты Роспотребнадзора по Башкортостану проверили 421 предприятие, производящее и реализующее плодоовощную продукцию. В общей сложности исследовали 497 проб, из них 443 — на содержание нитратов и 224 — на содержание пестицидов.

Проверка показала, что в пяти пробах содержание нитратов превышено — свекла столовая свежая, урожай 2017 года; огурцы свежие, дата изготовления 6 июня текущего года, и лук репчатый урожая прошлого года.

По итогу проверки было забраковано 67 партий некачественной продукции общим весом 907 килограммов, которые были в продаже, привели данные в Роспотребнадзоре по РБ.

За оборот овощной продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов Таможенного союза, с признаками недоброкачественности, без маркировки, наличие которой предусмотрено законодательством, без документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, на должностные, юридические лица наложено 19 штрафов на общую сумму 57 тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение обязательных санитарно-эпидемиологических требований (отсутствие условий для первичной обработки овощей) при организации питания в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при школах по 10 административным материалам, судами принято решение о приостановлении эксплуатации пищеблоков.

Теги: Роспотребнадзор по РБ
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