Лилия Гумерова: «При совершенствовании законодательства о науке необходимо усилить региональную составляющую»

Фото: сайт Совета Федерации

Фото: сайт Совета Федерации

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова приняла участие в работе «круглого стола» на тему «О разработке национальных проектов (программ), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года в части науки и высшего образования», который прошел в Якутске.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с проводимой в стране работой по новой редакции закона о науке, правовым обеспечением научной и научно-технической деятельности в части полномочий субъектов Российской Федерации, перспективные направления развития науки в Республике Саха (Якутия).

Лилия Гумерова в своем выступлении отметила, что новая редакция закона о науке предусматривает комплексное и основанное на единых принципах регулирование научной, научно-технической, инновационной, научно-просветительской и научно-экспертной деятельности. Сенатор отметила, что при совершенствовании законодательства о науке необходимо усилить региональную составляющую. Она напомнила, что законопроект обсуждался на различных площадках, в том числе в Государственной Думе, Общественной палате, на Совете по науке при Министерстве образования и науки России.

«В Совете Федерации в марте этого года мы провели парламентские слушания с участием представителей всех заинтересованных сторон — Российской академии наук и других государственных академий, ведущих вузов страны и научных организаций, государственных научных центров и наукоградов, представителей инновационного бизнеса и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности и представителей российских регионов», — сказала сенатор.

На «круглом столе» прозвучали предложения учесть в рамках работы над законом о науке возможность предоставления субъектам Российской Федерации права создавать региональные академии наук — некоммерческие организации, имеющие правовой статус государственных академий наук, а также принимать законы и иные нормативные правовые акты об осуществлении деятельности госорганов в научной и научно-технической сферах.

Говоря о реализации майского Указа главы государства в части науки и высшего образования, участники обсуждения отметили, что наиболее важными моментами являются увеличение финансирования на продолжение комплексных научных исследований, улучшение имущественного комплекса региональных научных организаций, обновление приборного парка научных учреждений путем создания специальной федеральной целевой программы.

Представители науки Республики Саха (Якутия) обратились к Лилии Гумеровой с вопросом о необходимости создания мамонтового центра в статусе Всемирного исследовательского центра коллективного использования. Предполагается, что в данном центре будут обеспечены условия для длительного хранения палеонтологических объектов в естественно-криогенных условиях и глубокого исследования мамонтовой фауны.

Парламентарий пообещала взять этот вопрос на контроль и переговорить с руководством профильных федеральных ведомств, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.