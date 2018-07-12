Фото: автор В Башкирии объявлена аккредитация СМИ на освещение выборов в Госсобрание Фото: автор

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центральная избирательная комиссия Башкирии объявила о начале аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан 9 сентября 2018 года.

Организаторы выборов напоминают, что в ЦИК РБ получают аккредитацию региональные средства массовой информации (зарегистрированные для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования). Аккредитация ЦИК РБ действительна только на территории Республики Башкортостан.

ЦИК России принимает заявки от федеральных (общероссийских) средств массовой информации, зарегистрированных для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации. Аккредитационное удостоверение, выданное в ЦИК России, действительно на всей территории Российской Федерации.

Для аккредитации представителей средств массовой информации в ЦИК Республики Башкортостан с 10 июля 2018 года до 18.00 5 сентября 2018 года включительно подаются следующие документы:

— заявка, подписанная главным редактором с указанием даты голосования, в связи с которой подается заявка на аккредитацию. Представляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel;

— копия свидетельства о регистрации средства массовой информации (для зарегистрированного средства массовой информации), заверенная главным редактором. При подаче заявки в электронном виде направляется электронный образ (скан) заверенной копии свидетельства о регистрации средства массовой информации.

Заявки на аккредитацию направляются в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по адресу: 450008, г. Уфа, ул. З. Валиди, 46, с пометкой «Аккредитация» или направляются по электронной почте pressa@cikrb.ru.

Заявка в формате MS Excel размещена на официальном сайте ЦИК РБ в разделе «Аккредитация». По всем вопросам, связанным с аккредитацией представителей СМИ, обращаться в отдел общественных связей и информации Аппарата ЦИК РБ по телефону: (347) 218-11-15.