Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.09 ↓

EUR 72.84 ↑

12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии объявлена аккредитация СМИ на освещение выборов в Госсобрание

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: автор

В Башкирии объявлена аккредитация СМИ на освещение выборов в Госсобрание Фото: автор

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центральная избирательная комиссия Башкирии объявила о начале аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан 9 сентября 2018 года.

Организаторы выборов напоминают, что в ЦИК РБ получают аккредитацию региональные средства массовой информации (зарегистрированные для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования). Аккредитация ЦИК РБ действительна только на территории Республики Башкортостан.

ЦИК России принимает заявки от федеральных (общероссийских) средств массовой информации, зарегистрированных для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации. Аккредитационное удостоверение, выданное в ЦИК России, действительно на всей территории Российской Федерации.

Для аккредитации представителей средств массовой информации в ЦИК Республики Башкортостан с 10 июля 2018 года до 18.00 5 сентября 2018 года включительно подаются следующие документы:

— заявка, подписанная главным редактором с указанием даты голосования, в связи с которой подается заявка на аккредитацию. Представляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel;

— копия свидетельства о регистрации средства массовой информации (для зарегистрированного средства массовой информации), заверенная главным редактором. При подаче заявки в электронном виде направляется электронный образ (скан) заверенной копии свидетельства о регистрации средства массовой информации.

Заявки на аккредитацию направляются в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по адресу: 450008, г. Уфа, ул. З. Валиди, 46, с пометкой «Аккредитация» или направляются по электронной почте pressa@cikrb.ru.

Заявка в формате MS Excel размещена на официальном сайте ЦИК РБ в разделе «Аккредитация». По всем вопросам, связанным с аккредитацией представителей СМИ, обращаться в отдел общественных связей и информации Аппарата ЦИК РБ по телефону: (347) 218-11-15.

Теги: выборы, аккредитация
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Калининском районе Уфы объявлен карантин по бешенству
На территории Калининского района Уфы, ограниченной улицей Рифата Исламова до реки Уфа, от Мелеузовской до озера Брызгалово введен карантин по бешенству
В Уфе нашелся пропавший без вести пожилой мужчина
В Уфе нашелся пропавший без вести 79-летний Геннадий Коннов. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» ночью 12 июля сообщили, что пенсионер найден живым. Воло
Неделя в Башкирии закончится дождями с грозами и градом
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане до конца текущей недели будут идти кратковременные дожди, сопровождаемые грозами и локально градом. В четверг,
В Уфе определена единая площадка для обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам
В столице Башкирии определена единая площадка для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама - перед торговым центром «Караван»
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть