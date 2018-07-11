Фото: Стоп-кадр видео В Уфе в частном секторе заметили лося - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимцы сняли на камеру мобильного телефона лося, разгуливающего по частному сектору. Очевидцы предположили, что дикое животное заблудилось и искало выход. За дальнейшей судьбой свидетели прогулки парнокопытного не проследили.

Напомним, это не первый случай в Уфе, когда лось выходит к людям. В мае на оживленной улице в микрорайоне Черниковка горожане обнаружили окровавленного лося. Позднее животное скончалось. Как выяснили специалисты республиканского министерства экологии и природопользования, обитатель леса чего-то испугался и столкнулся с витриной. От полученных травм лось умер.