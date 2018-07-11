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11 июля Среда

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В Уфе в частном секторе заметили лося - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе в частном секторе заметили лося - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимцы сняли на камеру мобильного телефона лося, разгуливающего по частному сектору. Очевидцы предположили, что дикое животное заблудилось и искало выход. За дальнейшей судьбой свидетели прогулки парнокопытного не проследили.

Напомним, это не первый случай в Уфе, когда лось выходит к людям. В мае на оживленной улице в микрорайоне Черниковка горожане обнаружили окровавленного лося. Позднее животное скончалось. Как выяснили специалисты республиканского министерства экологии и природопользования, обитатель леса чего-то испугался и столкнулся с витриной. От полученных травм лось умер.

Теги: Уфа, лось
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