Журналисты из Южной Кореи побывали в пресс-туре по Башкирии
Фото: Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму
УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.
Журналисты из Южной Кореи приняли участие в ознакомительном пресс-туре по Башкирии, организованном Госкомитетом РБ по предпринимательству и туризму. Маршрут тура включил Уфу, Бурзянский и Белорецкий районы. Подобные мероприятия организуются ежегодно, чтобы представители различных стран получили представление о туристических возможностях региона, пояснили в ведомстве. В этом году южнокорейские журналисты приняли участие в играх на сабантуе, посетили пасеку, туристические хозяйства и санатории.