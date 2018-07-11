Фото: аппарат ГФИ Команда Кумертау представит Башкирию на окружной игре «Зарница Поволжья» Фото: аппарат ГФИ

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин встретился с наставниками и участниками военно-спортивной игры «Зарницы Поволжья». Республиканский финал игры проходил в Кушнаренковском районе.

«Зарница Поволжья — уникальный проект, действующий под патронатом Аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и региональных властей. Игра формирует у подростков чувство патриотизма, ответственности, командного духа. Кроме того, она помогает лучше узнать историю своего Отчества, тонкости военного дела. Это настоящая школа взаимовыручки и братства. Будьте любознательными, эрудированными, смелыми», — поприветствовал участников регионального этапа Михаил Закомалдин.

За право представлять республику на окружных соревнованиях боролись команды из городов Уфа, Кумертау, Октябрьский, а также Баймакского, Дюртюлинского, Кигинского, Федоровского, Янаульского и Кушнаренковского районов Башкортостана.

Во время состязаний подростки прошли серьезные испытания по начальной военной и спортивной подготовке, освоили навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Они соревновались в пулевой стрельбе, плавании, спортивном ориентировании, преодолевали полосу препятствий. Были организованы интеллектуальные и культурно-массовые мероприятия.

Так, школьники с большим азартом приняли участие в исторической викторине, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Кроме того, прошли конкурсы на знание основ доврачебной помощи и туристической подготовки.

Как и в прошлом году, в нелегкой борьбе первое место на республиканском этапе заняла команда города Кумертау. Команда получила путевку на окружной финал. В сентябре «Зарница Поволжья» соберет лучших юношей и девушек в Оренбургской области из 14 регионов.