Фото: автор Самолет Уфа - Санкт-Петербург экстренно приземлился в Казани Фото: автор

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Экстренную посадку в аэропорту столицы Татарстана совершил посадку самолет, выполнявший рейс Уфа — Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе, экипаж «Аэробус A319», принадлежащий авиакомпании «Россия», принял решение о приземлении в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Всего на борту воздушного судна находился 131 пассажир.

«Мужчина был госпитализирован в больницу Казани. В 06.20 (08.20 уфимского времени) борт продолжил полет по маршруту», — рассказал представитель аэропорта.