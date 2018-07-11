Фото: ИА «Башинформ» В Калининском районе Уфы объявлен карантин по бешенству Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На территории Калининского района Уфы, ограниченной улицей Рифата Исламова до реки Уфа, от Мелеузовской до озера Брызгалово введен карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован 11 июля на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

На карантинной территории запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак; торговля домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов диких животных.

Ограничительные мероприятия в границах карантинной территории действуют до принятия решения об их отмене, отмечается в документе.