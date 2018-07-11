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11 июля Среда

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В Башкирии появятся образовательные центры для одаренных школьников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии появятся образовательные центры для одаренных школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии могут быть созданы центры по работе с одарёнными школьниками, аналогичные федеральному «Сириусу». Этот вопрос обсуждался на совещании, которое провел Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам ректора Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиля Асадуллина, Башкортостану необходимо развивать собственные центры одарённости. Подготовка школьников в федеральном образовательном центре ориентирует их на поступление в крупнейшие вузы страны, в то время как создание подобных центров в республике позволило бы предотвратить «утечку мозгов» в другие регионы.

Министр образования республики Гульназ Шафикова рассказала, что ежегодно в образовательном центре в Сочи проходят подготовку до 40 школьников из Башкирии. Концепция развития одарённых детей и молодёжи, которая должна быть принята в ближайшее время, предполагает в том числе создание региональных и муниципальных центров по работе с талантливыми школьниками, организацию профильных смен для проведения учебно-тренировочных сборов во время каникул и более тесную работу с вузами региона.

Рустэм Хамитов предложил рассмотреть возможность создания одного из таких центров на базе детского санатория в Крыму, который ранее был передан республике. При этом Глава Башкортостана подчеркнул, что республиканский центр должен быть ориентирован на всю систему образования, а не только на талантливых детей.

Теги: Глава РБ, образование, одаренные дети
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