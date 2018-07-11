Фото: ИА «Башинформ» Больницы и поликлиники Башкирии присоединились к акции «Подари мне жизнь!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В городах и регионах России проходит информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!». С 9 по 15 июля медицинские организации Башкортостана присоединились к ее проведению. Мероприятия организует Фонд социально-культурных инициатив.

Акция направлена на предотвращение абортов, сохранение семейных ценностей и традиций.

В это время пройдут недели открытых дверей по профилактике абортов, в поликлиниках разместят информационные материалы, специалисты проведут консультации.

Профилактика абортов ведется не только государственными медицинскими учреждениями, но и общественными организациями. Ежегодно в рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, распространяются плакаты и брошюры просветительского характера, проводятся круглые столы с участием медицинских работников, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных организаций.