В Башкирии частные компании получат право выдавать рецепты в электронном виде
В Башкирии частные компании получат право выдавать рецепты в электронном виде Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии частные медицинские компании смогут выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия с согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов. Парламентарии Башкирии утвердили в первом чтении внесение изменений в Закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан».
«Это требование времени, электронный документооборот приобретает всё большее распространение в различных сферах, — считает спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Законопроектом предусмотрено также право частных медорганизаций создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им медпомощи, о деятельности медорганизаций, при условии соблюдения требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдения врачебной тайны».