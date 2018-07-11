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11 июля Среда

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В Башкирии частные компании получат право выдавать рецепты в электронном виде

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии частные компании получат право выдавать рецепты в электронном виде Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии частные медицинские компании смогут выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия с согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов. Парламентарии Башкирии утвердили в первом чтении внесение изменений в Закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан».

«Это требование времени, электронный документооборот приобретает всё большее распространение в различных сферах, — считает спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Законопроектом предусмотрено также право частных медорганизаций создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им медпомощи, о деятельности медорганизаций, при условии соблюдения требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдения врачебной тайны».

Теги: здравоохранение
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