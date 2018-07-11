Фото: https://vk.com/bashpoisk2017 В Башкирии пройдет Слёт поисковых отрядов республики Фото: https://vk.com/bashpoisk2017

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 16 по 22 июля в Туймазинском районе в лагере «Ровесник» пройдет V Открытый Слёт поисковых отрядов республики.

На берегу озера Кандры-Куль соберутся 150 молодых поисковиков из Башкортостана и соседних регионов, чтобы пройти обучение и подготовку к экспедициям, познакомиться, найти решения внутренних вопросов, обменяться опытом.

В программе Слёта обучение по различным поисковым и смежным дисциплинам, обсуждения, круглые столы, эстафеты, соревнования и итоговая проверка изученного материала.