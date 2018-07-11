Фото: из открытых источников В Башкирии в связи с частыми случаями гибели работников в колодцах начата проверка всех КНС Фото: из открытых источников

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с участившимися в Башкирии случаями гибели и травмирования работников при проведении работ в колодцах Гострудинспекция совместно с представителями Министерства ЖКХ республики проверяет все канализационно-насосные станции (КНС).

Так, в июне обследованы КНС в городе Белорецке и Архангельском районе. В ходе ревизии выявлены многочисленные нарушения нормативных требований охраны труда. К примеру, в деревне Приуралье Архангельского района работники ООО «Свежий ветер», обслуживающие две КНС, не прошли соответствующую подготовку. Здания КНС не оборудованы приточно-вытяжной и вытяжной вентиляцией приемного резервуара и машинного отделения, не оборудованы стационарными приборами-газоанализаторами для постоянного контроля за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов в помещениях КНС, местной аварийной предупредительной сигнализацией и аварийной вентиляцией. Более того, бригада аварийно-восстановительных работ в полном объеме не укомплектована необходимыми средствами защиты: отсутствуют испытанные спасательные пояса и веревки, изолирующий шланговый противогаз, ручной или механический вентилятор, переносной газоанализатор.

Именно указанные нарушения правил по охране труда явились основными причинами несчастных случаев, произошедших в республике при выполнении работ в колодцах. Отдельные нарушения выявлены также в МУП «Водоканал» г. Белорецка, обслуживающем восемь КНС, включая районную насосную станцию. Для устранения выявленных нарушений установлены конкретные сроки, в случае неисполнения — к виновным лицам будут применены жесткие меры административно-правового характера. Проверка продолжается.