В Минске «Королевой Весной» стала представительница Ставрополья, красавица из Башкирии удостоена сразу двух титулов

Фото: Мария Белакова



Фото: Мария Белакова

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Королевой Весной» стала представительница Северо-Кавказского федерального университета Анастасия Копцева, красавица из Башкирии Зухра Мухарямова удостоена сразу двух титулов: «Королева Грация» и «Королева Дружба». И если первую номинацию определило жюри, то за звание самой дружественной из конкурсанток проголосовали сами участницы.

Как сообщало агентство «Башинформ», финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018» проходил в Минске.

Студентка факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета, воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай-Bashkirian beauty» Зухра Мухарямова была одной из трех представительниц от России. За право обладать короной и называться «Королевой Весной» боролись восемь студенток из России, Армении, Белоруссии, Латвии. Конкурсантки участвовали в дефиле, хореографических, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также в смотре в национальных костюмах, спортивном состязании.

Это не первое успешное выступление Зухры в конкурсах. Она участвовала в конкурсе «Посланница красоты» в Китае, победила в Международном конкурсе «Miss Perfect Beauty Universe» в ОАЭ; на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Россия 2017» была удостоена титула вице-мисс.