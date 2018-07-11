Фото: стоп-кадр видео Константин Толкачев: «Поступок Виды и Вукоевича носит по-мальчишески хулиганский характер» Фото: стоп-кадр видео

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев на своей странице в Facebook прокомментировал нашумевшее видео, которое выложили в сеть хорватский футболист Домагой Вида и член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич.

«Готов поверить в искренность футболистов, утверждающих, что в их намерения не входило вызвать этим роликом последовавшую реакцию широкой общественности и уж тем более разногласия с политической подоплекой. Однако поступок их в любом случае носит провокационный, по-мальчишески хулиганский характер. Школьникам, играющим в мяч во дворе, подобное простительно, а со стороны звезд мирового футбола, к которым приковано внимание миллионов, как минимум некорректно, — написал Константин Толкачев. — Случившееся еще раз заставляет вспомнить о том, что спорт должен быть вне политики, а известным спортсменам необходимо контролировать свое поведение в сети и на публике, поскольку они несут не меньший груз медийной ответственности, чем крупные политики и общественные деятели. Надеюсь, эта история не получит неприятного продолжения, а те, кому следует, извлекут из нее полезный урок».

После субботнего матча с Россией Вукоевич вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой в «Инстаграме» поздравил с победой своей команды Украину, а Вида выкрикнул лозунг украинских националистов. Ряд наблюдателей сочли заявления спортсменов политическими и осудили поступок представителей хорватской сборной. На фоне разгоревшегося скандала Футбольный союз Хорватии принял решение отстранить члена тренерского штаба Огнена Вукоевича от участия в мундиале и лишить его аккредитации на матчи чемпионата.