Фото: Сайт Известий Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян Фото: Сайт Известий

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу уже в следующем году. Об этом сообщают «Известия». ЕБС заработала 1 июля 2018 года. Тогда же банки начали сбор биометрических параметров (изображений лица и голосовых слепков) клиентов в своих отделениях.

После продажи долгов коллекторам кредитные организации также будут передавать им и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке взыскателя голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.

Эксперты уверены, что новация необходима и значительно упростит взыскание долга, сократит время на идентификацию должника и приведет к прекращению ошибочных звонков добросовестным гражданам.