Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.44 ↓

EUR 73.34 ↑

11 июля Среда

Уфа   °

Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

ПОЛИТИКА
Фото: Сайт Известий

Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян Фото: Сайт Известий

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу уже в следующем году. Об этом сообщают «Известия». ЕБС заработала 1 июля 2018 года. Тогда же банки начали сбор биометрических параметров (изображений лица и голосовых слепков) клиентов в своих отделениях.

После продажи долгов коллекторам кредитные организации также будут передавать им и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке взыскателя голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.

Эксперты уверены, что новация необходима и значительно упростит взыскание долга, сократит время на идентификацию должника и приведет к прекращению ошибочных звонков добросовестным гражданам.

Теги: коллекторы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии из-за дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей
В Башкирии из-за проливных дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей. Как сообщает Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по
Корь в Башкирии: подтверждено 12 случаев, в каких городах и районах
В Башкирии официально зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев кори: шесть - в Уфе, остальные в Уфимском и Иглинском районах. В числе забо
Уфимец купил лотерейный билет за 150 рублей и выиграл более 4 млн рублей
Уфимец выиграл в быстрой лотерее суперприз — 4 661 057 рублей. Выигрышная лотерея состоялась 2 июля. Мужчина отметил в билете восемь чисел от 1 до 20.
В Башкирии на этой неделе ожидаются усиление дождей и шквалистый ветер
Погода в Башкирии на текущей неделе будет определяться областью пониженного давления, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Грозовые дожди различной инт
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть