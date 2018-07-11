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11 июля Среда

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В Стерлитамаке идет ремонт 36 дворов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Стерлитамаке идет ремонт 36 дворов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Стерлитамаке активно идет ремонт дворовых территорий. По проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» городу выделено порядка 80 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Как сообщили в местном отделении партии, по девяти адресам работы уже завершены: пр. Октября, 23, ул. Артёма, 15 и 17, ул. Дружбы, 25 и 27, ул. Голикова, 26 и 28, ул. Коммунистическая, 44 и 48. Еще в девяти дворах ремонт и благоустройство идут в настоящее время. Срок исполнения работ согласно графику — середина июля.

Кроме того, заключены договоры на приобретение, изготовление и установку скамеек и урн. Во всех дворах, участвующих в партпроекте, установлены видеокамеры, которые позволяют любому желающему наблюдать за ходом ремонтных работ в режиме онлайн.

Определившийся по результатам конкурсных мероприятий подрядчик сообщил, что выполнению благоустройства мешают сами жильцы. Те, кто годами ставил свои автомобили в определенных местах, препятствуют установке бордюров и асфальтированию. Для решения данной проблемы члены общественной комиссии рекомендовали подрядчику обращаться к участковым уполномоченным, а также приглашать старших по домам для разъяснения ситуации жильцам МКД.

Кроме дворовых территорий, в рамках проекта в этом году будут благоустроены аллеи по обеим сторонам дороги по улице Худайбердина от Вечного огня до пересечения с ул. Элеваторной. Проект уже прошел экспертизу, в скором времени после проведения конкурсных процедур будет заключен контракт с подрядчиком.Сейчас на этих аллеях меняют канализационные коллекторы. Работы ведутся методом глубинного наклонного бурения. Это сохранит рельеф и в будущем, после благоустройства в рамках «Городской среды», позволит избежать проседания грунта.

На аллеях будет проведено освещение, установлены различные малые архитектурные формы, в том числе пирамидка в стилистике бренда, композиция в виде раскрытой книги и другие. Будут установлены 75 скамеек, 75 урн, семь велопарковок, спорткомплекс и детская площадка. Все работы по общественной территории планируется завершить к середине сентября.

Теги: Городская среда, ремонт дворов, партийный проект
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