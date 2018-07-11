Сегодня днем в Башкирии ожидатеся град
Сегодня днем в Башкирии ожидатеся град Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
11 июля в Башкирии ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а по северу республики до умеренных. Об этом сообщили специалисты Башгидрометценра.
«В отдельных районах грозы, днем град. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем 23-28°. На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м», — уточнили синоптики.
Уфимцев сегодня ждет малооблачная погода с небольшими осадками и грозами. Столбики термометров в столице Башкирии поднимутся до +23 градусов.