Фото: ИА «Башинформ» Сегодня днем в Башкирии ожидатеся град Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

11 июля в Башкирии ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а по северу республики до умеренных. Об этом сообщили специалисты Башгидрометценра.

«В отдельных районах грозы, днем град. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем 23-28°. На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м», — уточнили синоптики.

Уфимцев сегодня ждет малооблачная погода с небольшими осадками и грозами. Столбики термометров в столице Башкирии поднимутся до +23 градусов.