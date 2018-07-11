Фото: автор Гострудинспекция Башкирии предупреждает работодателей: предпенсионный возраст – не основание отказывать гражданину в работе Фото: автор

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Государственная инспекция труда в Башкортостане предупреждает работодателей о том, что оформление трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста (женщины — 50 лет и старше, мужчины — 55 лет и старше) производится в общем порядке.

В ведомстве пояснили, что предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. Не принять человека предпенсионного возраста на работу можно только по деловым качествам. Возраст — не основание для отказа.

«Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде (ст. 64 ТК РФ). Кроме того, за нарушение трудовых прав работников, в том числе предпенсионного возраста, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — сообщили в республиканской Гострудинспекции.

К сведению работодателей и работников: