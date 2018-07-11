Гострудинспекция Башкирии предупреждает работодателей: предпенсионный возраст – не основание отказывать гражданину в работе
Гострудинспекция Башкирии предупреждает работодателей: предпенсионный возраст – не основание отказывать гражданину в работе Фото: автор
УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Государственная инспекция труда в Башкортостане предупреждает работодателей о том, что оформление трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста (женщины — 50 лет и старше, мужчины — 55 лет и старше) производится в общем порядке.
В ведомстве пояснили, что предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. Не принять человека предпенсионного возраста на работу можно только по деловым качествам. Возраст — не основание для отказа.
«Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде (ст. 64 ТК РФ). Кроме того, за нарушение трудовых прав работников, в том числе предпенсионного возраста, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — сообщили в республиканской Гострудинспекции.
К сведению работодателей и работников:
- Принудительное заключение срочного трудового договора с сотрудниками предпенсионного возраста недопустимо!
- Переоформить трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный, также как и расторгнуть трудовой договор из-за достижения этим сотрудником пенсионного возраста и назначить ему пенсию по инициативе работодателя, не допускается.
- Испытание при приеме на работу граждан предпенсионного возраста может устанавливаться на общих основаниях. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без него.
- При сокращении штата преимущественное право на сохранение рабочего места предоставляется сотрудникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При этом возраст работника не должен браться во внимание.