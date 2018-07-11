Фото: ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр Семья Гильвановых из Октябрьского представит Башкирию на всероссийском форуме «Молодая семья» Фото: ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

С 9 по 14 июля 2018 года Ярославская область объединила 170 молодых семей из 60 регионов России. Здесь во всероссийском форуме примет участие семья Гильвановых из города Октябрьского. Они получили право представить Башкирию на федеральном уровне после победы на Республиканском конкурсе «Молодая семья-2017».

Образовательная программа Всероссийского форума молодых семей выстроена по нескольким тематическим трекам, касающимся вопросов развития клубного движения молодых семей, добровольческих и других практик. Для участников мероприятия подготовлена обширная образовательная программа: запланированы встречи с почетными гостями, круглые столы, проектные сессии, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской психологии. Предусмотрена совместная программа для родителей с детьми, мастер-классы по народному прикладному творчеству и участие в Фестивале клубов молодых семей. Особое внимание также уделено теме семейного волонтерства.