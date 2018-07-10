Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии просят помочь в исследовании «Куда и почему переезжают россияне» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Центр стратегических разработок (ЦСР) запускает опрос о мобильности россиян. Это первое по-настоящему масштабное исследование о том, куда и почему переезжают россияне. Сейчас в России нет данных, которые помогали бы понять, почему россияне хотят уехать из родного города или остаться. Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР — получить глубокое понимание причин переезда граждан внутри страны.

Опрос проходит в рамках исследования ЦСР о российских городах, основная цель которого — определить ключевые направления городской политики в России. Это поможет повысить конкурентоспособность российских городов, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса, пояснили в центре.

Миграция граждан внутри страны — тенденция, присущая странам с большой численностью населения. Ведущие мировые урбанисты и социологи отмечают, что молодежь предпочитает жить в крупных городах. С 2010 года процесс урбанизации сильно ускорился, и пока миллениалы (люди, родившиеся в 1984-2004 гг.) — единственное поколение, которое в городах с населением более 250 000 человек ощущает себя комфортнее, чем в малых городах. Исследователи связывают это с тем, что город дает больше возможностей для профессионального и личностного роста, способствует развитию социальных связей, а также с тем, что городская среда стала более безопасной и приятной.

Исследование проводится в течение июля текущего года, а его результаты будут опубликованы уже в августе.

Любой из жителей Башкортостана может помочь исследованию, ответив на несколько вопросов по ссылке или записав ответы друзей и родственников, отметили в пресс-службе ЦСР.