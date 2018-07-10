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10 июля Вторник

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В Башкирии экологи ищут источник загрязнения реки Белой

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: Филиал ВГТРК ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии экологи ищут источник загрязнения реки Белой Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: Филиал ВГТРК ГТРК «Башкортостан»

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии экологи ищут источник загрязнения реки Белой. Поводом для проверки послужило сообщение жителей Белорецкого района об обнаружении на воде масляных пятен, похожих на отходы переработки нефтепродуктов, сообщили в Министерстве природопользования и экологии республики.

6 июля житель Белорецкого района во время рыбалки на реке Белой вблизи села Ломовка Белорецкого района снял на видео, как в течение 2,5 часов по реке тек мазут. При этом от реки исходил неприятный запах. На место инцидента выехали специалисты Белорецкого территориального комитета Минэкологии. На протяжении 2 км на поверхности реки зафиксирована радужная пленка, характерная для нефтепродуктов. Предполагается, что это могли быть сбросы одного из двух крупных предприятий, находящихся выше по течению. Для исследования взяты пробы воды, результаты будут известны завтра, в среду.

«Ситуация находится под контролем Минэкологии РБ, устанавливается источник загрязнения, угрозы для населения нет. Виновные лица, причастные к сбросу нефтепродуктов в реку, будут наказаны», — рассказала пресс-секретарь министерства Лилия Нуретдинова.

Теги: экология
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