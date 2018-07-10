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10 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии провели фестиваль семейных талантов «Иван Купала»

ОБЩЕСТВО
Фото: Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака

Фото: Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Один из главных праздников календаря славян — задорный Иванов день — отмечается накануне Дня семьи, любви и верности. И потому на фестивале семейных талантов «Иван Купала», который вот уже в третий раз прошел в Стерлитамаке, тема семьи и любви была ведущей.

В Год семьи фестиваль вышел за границы Стерлитамакского региона, собрав на своей площадке в городском парке Гагарина семьи из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Красноусольска, из деревень Гафурийского, Ишимбайского и Салаватского районов — всего более 500 участников.

Иван Купала — это загадочный, но в то же время веселый праздник, полный обрядовых действий, правил и запретов, песен, всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий. Старшее поколение было более информированным об этом празднике, легко справлялось с заданиями, молодые же участники с интересом узнавали о волшебной силе цветка папоротника, о ритуалах и обрядах волшебной купальской ночи, о силе воды и огня. Кто-то впервые учился плести купальские венки, вплетая в них любовь, надежду и загадывая желания, мужчины на Купалу демонстрировали силу и удаль, женщины — красоту и нежность. Конкурсы «На Купалу краса — женская коса», на лучший венок, костюмированный показ народной одежды собрали большое число участников.

Не забыли здесь и бабушек — выбрали самую «богатую» по числу внучат.

Более четырех часов длился фестиваль, и, несмотря на установившуюся в Башкирии летнюю жару, желающих спеть, станцевать, прочитать стихи или показать другие таланты не становилось меньше.

В рамках третьего фестиваля организаторы — Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака — провели акцию «Добрый Стерлитамак» по сбору средств для первоклассников из малообеспеченных семей.

К акции присоединились некоммерческие, общественные организации, активные городские сообщества, которые рассказали о своей деятельности и помогли в проведении праздника. За время проведения фестиваля было собрано более двух тысяч рублей, сбор средств будет продолжаться до 15 августа, сообщили организаторы.

Теги: праздники, Иван Купала, благотворительность
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