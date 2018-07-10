Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.83 ↓

EUR 73.93 ↓

10 июля Вторник

Уфа   °

В Башкирии на этой неделе ожидаются усиление дождей и шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В Башкирии на этой неделе ожидаются усиление дождей и шквалистый ветер Фото: из открытых источников

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Погода в Башкирии на текущей неделе будет определяться областью пониженного давления, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Грозовые дожди различной интенсивности, местами со шквалистыми усилениями ветра распространятся на большую часть республики. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

11 и 12 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов.

На минувшей неделе в республике в области высотного гребня наблюдалась жаркая погода. Дневные температуры повышались до 28-33, в юго-восточных районах — до 37 градусов. Во второй половине недели в большинстве районов прошли кратковременные дожди различной интенсивности, местами ливни количеством 29 мм.

По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде июля на территории региона среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4 градуса.

Теги: погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина поспорил, что переплывет озеро Банное, но едва не утонул
В Башкортостане в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 9 июля поступило сообщение о происшествии на озере Банно
Неделя в Башкирии начнется с небольших дождей, гроз и ветра
Как и обещали синоптики Башгидрометцентра, на этой неделе жара в республике спала. Солнце все чаще прячется за тучами, которые проливаются дождем. Именно
Аэропорт «Уфа» назвал самые пунктуальные авиакомпании
Аэропорт «Уфа» опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, которые работают в столице Башкирии. Первое место среди российских перевозчиков занял
В Уфе появится новый спортивный комплекс
В столице Башкирии может стать на один многофункциональный спорткомплекс больше. Его планируют возвести на площади 10 тысяч квадратных метров на улице Зо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть