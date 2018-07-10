Фото: из открытых источников В Башкирии на этой неделе ожидаются усиление дождей и шквалистый ветер Фото: из открытых источников

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Погода в Башкирии на текущей неделе будет определяться областью пониженного давления, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Грозовые дожди различной интенсивности, местами со шквалистыми усилениями ветра распространятся на большую часть республики. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

11 и 12 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов.

На минувшей неделе в республике в области высотного гребня наблюдалась жаркая погода. Дневные температуры повышались до 28-33, в юго-восточных районах — до 37 градусов. Во второй половине недели в большинстве районов прошли кратковременные дожди различной интенсивности, местами ливни количеством 29 мм.

По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде июля на территории региона среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4 градуса.