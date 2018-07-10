Фото: ИА «Башинформ» Уфимец купил лотерейный билет за 150 рублей и выиграл более 4 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец выиграл в быстрой лотерее суперприз — 4 661 057 рублей. Выигрышная лотерея состоялась 2 июля.

Мужчина отметил в билете восемь чисел от 1 до 20. Выбранная комбинация оказалась удачной и принесла ему солидную сумму. Нужно отметить, что счастливый билет обошелся жителю Башкирии в 150 рублей.

Всего со 2 по 8 июля победителями лотереи «Рапидо» стали 108 881 человек. Выигрыш участников составил около 60 млн рублей.