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Стартап #NEFTT из Республики Башкортостан прошел отбор престижного международного акселератора

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Стартап #NEFTT из Республики Башкортостан прошел отбор престижного международного акселератора Фото: УГНТУ

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Стартап под названием #NEFTT прошел отбор международного акселератора КИвО (совместный проект Центра инноваций в образовании НИУ ВШЭ, Института ускорения экономического развития «Рыбаков Фонд» и Агентства стратегических инициатив). Ежегодно конкурсный отбор проходят проекты из более чем 18 стран мира и 150 городов России, и только 3% заявителей попадают в акселератор.

#NEFTT уже не первый раз входит в топ различных инженерных конкурсов и рейтингов инноваций. Концепция, разработанная аспирантом УГНТУ Айгюль Шадриной, позволяет обучить любого жителя России основам нефтяной промышленности при помощи ярких и наглядных аналогий с бытовыми приборами. Например, процесс ректификации объясняется в аналогии с работой пароварки, а коксование — как выпекание кексов в духовке. Благодаря инженерно-игровым модулям #NEFTT, разобраться в сложных технических понятиях и получить компетенции в ключевой отрасли энергетики страны может абсолютно каждый.

Проект уже прошел успешную апробацию в Республике Башкортостан и показал высокую эффективность. Более сотни школьников со всех уголков республики стали участниками научно-игровых модулей. За несколько месяцев они изучили нефтепереработку на уровне студентов младших курсов, уровень знаний подтвердили профессора УГНТУ и сотрудники нефтяных корпораций.

По словам участников акселератора от команды #NEFTT, студентов УГНТУ Анастасии Саитгареевой и Булата Хайрльварина, международная площадка КИвО позволила детально проработать карту развития проекта, зарядиться общением с единомышленниками и, конечно, подготовиться к финальному этапу акселератора — международной конференции EdCrunch.

Сейчас разработчики проекта готовят к выпуску игровую книгу и продолжают активное сотрудничество с вузами, нефтяными компаниями и профориентационными проектами.

Теги: угнту, стартапы
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