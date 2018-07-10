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10 июля Вторник

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В Башкирии сохраняется предупреждение МЧС об усилении ветра и грозах

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии сохраняется предупреждение МЧС об усилении ветра и грозах Фото: Гульфия Акулова

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии 10 июля продолжает действовать предупреждение МЧС об усилении ветра. В частности, в некоторых районах республики во вторник ожидаются ливни и грозы, при которых порывы ветра достигнут 17 м/с.

«Температура воздуха днем 23-28°. На автодорогах местами туман, видимость 500-1000 метров», — уточнили специалисты ведомства.

В Уфе 10 июля прогнозируется облачная погода с грозами: столбики термометров зафиксируются на отметке 22-25 градусов.

Теги: Башкирия, прогноз погоды, МЧС
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