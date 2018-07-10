Фото: автор В Уфе за нарушения правил пожарной безопасности в ТЦ «Азия» оштрафована коммерческая фирма Фото: автор

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Арбитражный суд Башкортостана оштрафовал компанию «Энергомонтажсервис» на 50 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, эта фирма несет ответственность за обслуживание противопожарной системы торгового центра «Азия». Компания заключила с владельцем комплекса соответствующий договор.

«Прокурорская проверка показала, что в торговом центре неисправны автоматическая пожарная сигнализация и системы пожаротушения. На цокольном этаже они отсутствуют вовсе. В здании нет системы вытяжной противодымной вентиляции, нарушена изоляция электропроводки, доступ к пожарным кранам забит товарами, а двери эвакуационных выходов заперты на засов», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении обслуживающей организации административное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии». Ранее надзорное ведомство в судебном порядке потребовало устранения нарушений. До вынесения решения по гражданскому делу эксплуатацию комплекса приостановили.

Как информировало агентство «Башинформ», в Уфе были оштрафованы на 156 тысяч рублей торговый центр «Планета», Центр развития «Восточный клуб» и ТЦ «Экватор», нарушившие пожарную безопасность. Кроме того, судебные приставы приостановили деятельность части здания ТЦ «Сипайловский». Решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района Уфы.