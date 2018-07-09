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9 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе в конкурсе чтецов Корана приняли участие 150 детей

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

В Уфе в конкурсе чтецов Корана приняли участие 150 детей Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в мечети «Ихлас» состоялся конкурс чтецов Корана. Мероприятие было организовано по инициативе Ассоциации исламского бизнеса РБ. Телеканал «Вся Уфа» сообщает﻿, что конкурс чтецов Корана в этом году собрал 150 детей. Участниками стали уфимцы, жители республики, а также гости из Одессы, Таджикистана и Узбекистана.

Считается, что начинать изучать Коран лучше с ранних лет. Детям хватает одного года, чтобы научиться читать священную книгу мусульман. А вот после 30-ти лет это сделать сложнее.

Конкурс был посвящен 230-летию образования Оренбургского магоментанского духовного собрания и 185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного деятеля Зайнуллы Расулева. На праздник приехало много гостей, среди них известный представитель исламского бизнеса и отец Алины Кабаевой, Марат Кабаев.

«У меня родственники в основном находятся в Дюртюлинском районе. В Уфе живут у меня здесь и друзья, и братья, и сестры. Заметно стало больше верующих людей, это радует. Вера, она дает все: это воспитание, это уважение, это почитание старших», — сказал руководитель Международной ассоциации исламского бизнеса, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Марат Кабаев.

Теги: конкурс, религия
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