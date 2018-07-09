В Башкирии «дикие» пляжи оборудовали дополнительными спасательными постами

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 9 июля рассмотрели вопросы безопасности на водных объектах. По словам зампредседателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, согласно статистике, главными причинами гибели людей на воде остаются: купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра со стороны взрослых, купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах.

«По прогнозу, жаркая погода в республике сохранится до начала августа. В связи с этим, риск возникновения несчастных случаев на водных объектах остается высоким. Превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на воде будут продолжены», — отметил он.

По информации пресс-службы правительства РБ, для отдыхающих около водоемов проводятся акции по безопасному поведению при купании. На учебных манекенах специалисты показывают приемы оказания первой помощи при утоплении. На официальном сайте Госкомитета РБ по ЧС в разделе «Безопасное лето» размещена интерактивная карта Башкортостана, где указаны места расположения оборудованных и аттестованных пляжей. Здесь же можно найти информацию по оказанию первой помощи и ознакомиться с правилами поведения на воде.

Кроме того, в неустановленных местах, где традиционно отдыхает большое количество граждан, выставлено 24 дополнительных поста спасателей, проведено более 50 профилактических рейдов с привлечением волонтеров и общественных организаций.