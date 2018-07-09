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9 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии мужчина поспорил, что переплывет озеро Банное, но едва не утонул

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии мужчина поспорил, что переплывет озеро Банное, но едва не утонул Фото: автор

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 9 июля поступило сообщение о происшествии на озере Банном в Абзелиловском районе. Инцидент произошел на «диком» пляже.

По информации пресс-службы ведомства, на место выехали три единицы техники и шесть спасателей.

«Старший госинспектор государственной инспекции по маломерным судам спас мужчину, 1987 года рождения, который поспорил, что сможет переплыть озеро», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

В обессиленном состоянии купальщика извлекли из воды и доставили на берег.

Теги: МЧС
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