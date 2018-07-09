Фото: Яндекс. Карты, Галия Набиева В Уфе вечером транспорт застрял в многокилометровых пробках Фото: Яндекс. Карты, Галия Набиева

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утро и вечер второй недели июля для горожан стали настоящим испытанием. Люди томятся в многокилометровых пробках, изнывая от жары и духоты, тратя дорогостоящее топливо на заторы.

Вечер 9 июля не стал исключением. По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 18.52), движение буквально остановилось в районе Южного автовокзала. На улицах Пархоменко, имени Города Галле, Бабушкина, Рихарда Зорге, Кировоградской, Степана Халтурина и на Затонском шоссе в сторону города транспорт двигается со скоростью 2-5 км/ч.

По сообщениям очевидцев, в районе автовокзала в час пик перекрыли дорогу. В пробке застряли не только водители личных автомобилей и общественного транспорта, но и пожарных машин и машин скорой помощи.

Также «покраснели» магистрали на проспекте Октября в обе стороны в районе остановок «Фирма «Мир», на проспекте Салавата Юлаева в сторону выезда из города, на улицах Бессонова, Заки Валиди, Цюрупы, Революционной, Менделеева, Трамвайной, на бульваре Ибрагимова и на Бирском тракте.

Общая ситуация на дорогах по пробкам оценивается в девять баллов. Среди причин заторов – ремонт дорог и автоаварии.