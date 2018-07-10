Фото: Из открытых источников В Уфе выберут лучшего таксиста Фото: Из открытых источников

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Минтранс России вместе с Советом по развитию такси в стране и Госдумой проводят первый всероссийский конкурс мастерства водителей такси.

Региональный этап, в том числе и в Уфе, пройдет в сентябре. Для участия в конкурсе приглашают водителей легкового такси, индивидуальных предпринимателей, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Есть обязательное условие – стаж вождения должен быть не менее трех лет.

Победители республиканского этапа представят Башкирию на российском этапе, который примет город Сочи в октябре 2018 года.

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