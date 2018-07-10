Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.83 ↓

EUR 73.93 ↓

10 июля Вторник

Уфа   °

В Уфе выберут лучшего таксиста

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

В Уфе выберут лучшего таксиста Фото: Из открытых источников

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Минтранс России вместе с Советом по развитию такси в стране и Госдумой проводят первый всероссийский конкурс мастерства водителей такси.

Региональный этап, в том числе и в Уфе, пройдет в сентябре. Для участия в конкурсе приглашают водителей легкового такси, индивидуальных предпринимателей, которые имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Есть обязательное условие – стаж вождения должен быть не менее трех лет.

Победители республиканского этапа представят Башкирию на российском этапе, который примет город Сочи в октябре 2018 года.

Подробности здесь.

Теги: такси, конкурс, Минтранс РФ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина поспорил, что переплывет озеро Банное, но едва не утонул
В Башкортостане в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 9 июля поступило сообщение о происшествии на озере Банно
Неделя в Башкирии начнется с небольших дождей, гроз и ветра
Как и обещали синоптики Башгидрометцентра, на этой неделе жара в республике спала. Солнце все чаще прячется за тучами, которые проливаются дождем. Именно
Аэропорт «Уфа» назвал самые пунктуальные авиакомпании
Аэропорт «Уфа» опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, которые работают в столице Башкирии. Первое место среди российских перевозчиков занял
В Уфе появится новый спортивный комплекс
В столице Башкирии может стать на один многофункциональный спорткомплекс больше. Его планируют возвести на площади 10 тысяч квадратных метров на улице Зо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть