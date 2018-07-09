Лилия Гумерова: «Международные интеллектуальные игры – 2018 служат привлечению одаренных молодых людей в сферу научной деятельности»

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УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова приняла участие в открытии Международных интеллектуальных игр — 2018, которые проходят с 8 по 15 июля в городе Якутске.

В Интеллектуальных играх принимают участие более 1500 учащихся из регионов России и 25 стран мира, включая Сингапур, Тайвань, Мексику, Швецию, Иран, Словению и Казахстан.

Лилия Гумерова передала участникам форума слова приветствия от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Сегодня перед нашим обществом стоит глобальная задача – построить «умную экономику», основанную на производстве уникальных знаний и открывающую новые возможности для прорывного развития и долгосрочного роста. Нам предстоит провести масштабную работу по созданию условий для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли и технологий обработки больших данных. В связи с этим развитие системы поддержки одаренных детей и их приобщение к инженерно-техническому творчеству представляется сегодня актуальным и востребованным», – сказала сенатор.

По мнению Лилии Гумеровой, Международные интеллектуальные игры не только дают российским детям возможность раскрыть интеллектуальный потенциал, представить свои идеи и проекты, но и являются коммуникационно-образовательной площадкой, способствующей созданию сообщества одаренной молодежи, работающей на благо технического прогресса.

«Якутск на эти дни превратился в мировую интеллектуальную столицу. Сегодня Республика Саха (Якутия) — один из субъектов Федерации, где удалось добиться значительных успехов в поддержке науки и образования. Здесь уделяется особое внимание поиску и всестороннему развитию творческих способностей талантливых детей и молодежи, стимулированию их интереса к научной и инновационной деятельности», – отметила парламентарий.

Лилия Гумерова подчеркнула, что программа Международных интеллектуальных игр-2018 насыщенная и интересная, она позволит выявить талантливых молодых людей из разных регионов нашей страны и мира.

«Проведение подобных форумов служит привлечению одаренных молодых людей в сферу научной деятельности, исследований и высоких технологий, создает стимулы для дальнейшей плодотворной работы», – сказала парламентарий.