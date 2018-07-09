ОНФ представил рейтинг городов по эффективности ликвидации городских свалок

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты ОНФ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Башкортостан в список аутсайдеров рейтинга не вошел. Лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (Татарстан). Аутсайдерами рейтинга — Тобольск, Чебоксары, Первоуральск.

Исследование было проведено экспертами Общероссийского народного фронта в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в список 10 лучших городов по выявлению и ликвидации городских свалок попали лишь пять региональных центров, остальные являются сравнительно небольшими населенными пунктами.

Вместе с лидерами рейтинга, эксперты ОНФ назвали также список аутсайдеров по эффективности ликвидации городских свалок. На последнем месте оказался город Тобольск Тюменской области, где из 32 выявленных свалок ликвидирована всего одна.

Выделив лучшие и худшие города по эффективности устранения городских свалок, эксперты намеренно не стали расставлять рейтинг остальным городам. Важно отметить, что в рейтинг попали только те города, в которых отмечались проблемы на «Интерактивной карте свалок».

«Башкортостан в список аутсайдеров рейтинга не вошел, но это не значит, что у нас нет проблем, — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. — В конце июня эксперты Народного фронта совместно с представителями Минприроды Башкортостана обследовали территории в Уфе, которые превратились в огромные незаконные свалки».

В качестве примера Мурад Шафиков привел «серый» полигон общей площадью 648 кв. метров по улице Парковой западнее дома №8/1 в лесном массиве. На замусоренную территорию, оставшуюся после сноса гаражей, со временем начали завозить и другие отходы. На месте снесенного жилого дома №5 по улице Самаркандской выявлено несанкционированное размещение отходов на площади 552 кв. метра. На улице Рудольфа Нуриева лесной массив превращен в свалку площадью 2790 кв. метров.

«И таких проблемных объектов, площадь которых составляет более 100 кв. м., в Уфе много. Сотрудники Минприроды составили по всем выявленным незаконным свалкам акты и направили их в уфимскую администрацию. К сожалению, пока муниципалитет не предпринимает никаких действий по их ликвидации. Мы держим ситуацию на контроле и будем добиваться закрытия и рекультивации незаконных свалок в черте города», — отметил эксперт.

Цель проекта «Интерактивная карта свалок» заключается в том, чтобы выявить максимальное число несанкционированных свалок в пределах городов и населенных пунктов, сделать всё для того, чтобы указ Президента по их ликвидации был действительно выполнен, и к его реализации органы власти не подошли формально. Благодаря активистам ОНФ 6545 выявленных городских свалок уже ликвидировано, по 5975 отправлены обращения в органы власти, а остальные 1690 находятся в работе активистов.