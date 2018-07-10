Уфимцев приглашают отметить «День загадывания желаний»
Уфимцев приглашают отметить «День загадывания желаний» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В следующие выходные, 28 июля, в уфимском парке имени И. Якутова пройдет летний праздник «День загадывания желаний». Всех присутствующих ждут игры для детей и взрослых, анимация, шоу мыльных пузырей, аквагрим, пенное шоу, популярные артисты, танцевальный флешмоб, розыгрыши суперпризов, фотозона, игротека, мастер-классы, фокусы и другие развлечения.
«Кульминацией праздника станет одновременный запуск в небо шаров с загаданными заветными желаниями», — сообщили организаторы.
Начало праздника в 16 часов.