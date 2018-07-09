Фото: соцсеть «ВКонтакте» На конкурсе в Поднебесной красавица из Башкирии получила приз за укрепление дружбы между Башкортостаном и Китаем Фото: соцсеть «ВКонтакте»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Красавица из Башкирии Эльмира Шаихова, принимавшая участие в международном конкурсе «Мисс Туризм Планеты» в Китае, была отмечена членами жюри в номинации «За сохранение культуры и традиций своего народа и укрепление дружбы между Башкортостаном и Китаем» и получила приглашение участвовать в международном конкурсе красоты.

Смотр начался 17 июня в Шанхае. За три недели его проведения участницы посетили более шести городов и провинций Поднебесной, принимали участие в различных фестивалях и мероприятиях, в том числе в благотворительных акциях и аукционах. Девушки посещали детские дома и больницы китайских провинций, где общались с детьми и пациентами. Все вырученные на аукционе деньги были переданы в поддержку больных и обездоленных.

Сегодня Эльмира прилетела в республику и буквально на один вечер поехала на малую родину в Дюртюли, чтобы встретиться с родными и близкими. В ближайшее время ей предстоит вновь участвовать еще в одном международном конкурсе.