Фото: пресс-служба Минздрава РБ Новый ФАП открыли еще в одном районе Башкирии Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Квалифицированная медицинская помощь в Ишимбайском районе Башкирии стала доступнее: в селе Верхотор открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках подготовки к 100-летию образования республики. По плану в районе будет возведено еще 10 аналогичных ФАПов.

Этот фельдшерско-акушерский пункт начал принимать жителей сёл Верхотор и Кузнецовск, деревни Рамодановки. Общая численность обслуживаемого населения составляет более 900 человек, в том числе порядка 130 детей, привели данные в Минздраве РБ.

Жители села, да и сами медработники по достоинству оценили удобство нового здания. Первичная доврачебная медпомощь населению оказывается в комфортных условиях. Здесь есть кабинет приема пациентов, процедурная с прививочной, комната для персонала, хозяйственно-бытовое помещение. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментарием, установлен пандус.

Развитие сельского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением регионального Минздрава, поэтому работа по введению модульных ФАПов в республике продолжится.