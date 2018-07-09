Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 73.90

9 июля Понедельник

Уфа   °

Новый ФАП открыли еще в одном районе Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Новый ФАП открыли еще в одном районе Башкирии Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Квалифицированная медицинская помощь в Ишимбайском районе Башкирии стала доступнее: в селе Верхотор открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках подготовки к 100-летию образования республики. По плану в районе будет возведено еще 10 аналогичных ФАПов.

Этот фельдшерско-акушерский пункт начал принимать жителей сёл Верхотор и Кузнецовск, деревни Рамодановки. Общая численность обслуживаемого населения составляет более 900 человек, в том числе порядка 130 детей, привели данные в Минздраве РБ.

Жители села, да и сами медработники по достоинству оценили удобство нового здания. Первичная доврачебная медпомощь населению оказывается в комфортных условиях. Здесь есть кабинет приема пациентов, процедурная с прививочной, комната для персонала, хозяйственно-бытовое помещение. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментарием, установлен пандус.

Развитие сельского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением регионального Минздрава, поэтому работа по введению модульных ФАПов в республике продолжится.

Теги: здравоохранение, ФАПы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жарко и дождливо: предварительный прогноз погоды в Башкирии на неделю
По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. В воскресенье, 8 июля, местами пройдут небольшие кратк
Уфимцы жалуются на нашествие «ночных» бабочек
В Уфе местные жители обеспокоены большим количеством серо-коричневых бабочек. Насекомые залетают в дома и квартиры, автомобили горожан в дневное время су
Жительницу Башкирии суд обязал избавиться от скота из-за нарушений санитарных норм
В Башкортостане Уфимский районный суд обязал местную жительницу снизить количество крупно-рогатого скота с 90 голов до пяти. Женщина должна выполнить дан
В Уфе росгвардейцы спасли из горящего дома жильцов
В Уфе в ночь с 6 на 7 июля группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Ильшата Камалова и старшего сержанта Фидуса Шафикова
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть