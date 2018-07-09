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9 июля Понедельник

Уфа   °

БАГСУ и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере бизнес-образования

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ будут сотрудничать в сфере бизнес-образования. Соответствующий меморандум подписали ректоры вузов Ильгиз Кызыргулов и Владимир Мау. Ответственным за реализацию данного соглашения со стороны РАНХиГС является факультет «Высшая школа корпоративного управления».

В рамках сотрудничества предполагается организовать рабочие группы по изучению образовательного опыта, накопленного обеими сторонами в области бизнес-образования, а также обмен профессорско-преподавательским составом, в том числе, с целью проведения бизнес-исследований, представляющих взаимный интерес.

Будет инициирована совместная работа по проведению образовательных программ: магистратуры, стажировок, различных семинаров и других форм обучения для студентов и слушателей факультета РАНХиГС «Высшая школа корпоративного управления» и БАГСУ.

Еще один пункт меморандума — встречи руководителей образовательных организаций по обмену опытом в области бизнес-образования, организация научных конференций, семинаров и других совместных проектов в области образования, науки и издательской деятельности.

Меморандум заключен сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе БАГСУ.

Теги: образование, БАГСУ
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