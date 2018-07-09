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9 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии появится новая награда - медаль «Герой башкирского народа»

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии появится новая награда — медаль «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой башкирского народа»). Всемирный курултай башкир приглашает принять участие в открытом конкурсе на разработку лучшего эскиза награды. Решение об учреждении общественной награды было принято на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир 28 июня.

«Почетное звание «Герой башкирского народа» («Башҡорт халыҡ геройы») станет высшей формой поощрения Курултаем граждан (в том числе и иностранных) за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом, за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно», — сообщили в исполкоме.

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и организации, ведущие художественную и просветительскую деятельность.

С победителем конкурса будет заключен авторский договор при изготовлении медали. Конкурсные работы будут приниматься до 1 октября 2018 года в электронном виде по адресу: kurultay-ufa@mail.ruc пометкой «Конкурс по разработке медали «Герой башкирского народа».

Окончательное решение о выборе лучшего эскиза медали будет принято открытым голосованием на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир осенью.Сообщение о результатах конкурса будет размещено на официальном сайте Всемирного курултая башкир, а также в группах «Курултай» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Теги: награды
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